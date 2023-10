LECCO – Anche Italia Viva Lecco si prepara al congresso del prossimo 15 ottobre. Dopo quattro anni dalla nascita del partito, è arrivato il momento di organizzarsi e strutturarsi, anche in vista delle elezioni europee del maggio 2024.

Come accadrà per il nazionale e per la segreteria regionale, anche il territorio lecchese è chiamato a eleggere il suo coordinatore, dopo i primi anni guidati da Antonio Rusconi e Giulia Vitali. Secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali, è stata convocata un’assemblea provinciale mercoledì 11 ottobre alle 21, presso la sala civica ‘Carla Ferracini’ di via don Orione 8 a Lecco.

Durante la serata verranno presentate le candidature e verrà svolto un dibattito congressuale sulle linee programmatiche e strategiche da seguire. L’unica candidatura presentata è quella del giovane Marco Belladitta. 33 anni, Belladitta è nato e cresciuto a Lecco, ed è alla prima esperienza in questo ruolo, dopo aver partecipato alla campagna elettorale cittadina del 2020. Educatore, ha iniziato il suo percorso

professionale nei servizi per la disabilità, per poi continuare nell’assistenza scolastica in diversi plessi della Provincia, prima di sviluppare progetti educativi per bambini, adolescenti e giovani in alcune parrocchie della città. Da quasi tre anni lavora nel sistema di accoglienza per stranieri e dopo lo scoppio della guerra coordina un progetto territoriale per profughi ucraini.

In Italia Viva dal 2019, impegnato nel sociale e nelle attività delle parrocchie, la candidatura di Belladitta è sostenuta da tanti iscritti provinciali, tra cui il coordinatore uscente Antonio Rusconi e tutti i membri dell’attuale direttivo, il gruppo Cantiere Lecco e l’assessore Alessandra Durante. “Ho grande riconoscenza verso Antonio, con cui questa candidatura è stata pensata, preparata, formata e infine proposta agli iscritti, così come ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno fatto sentire il supporto e hanno lavorato per rendere effettiva la candidatura – dice Belladitta -. La mia candidatura si inserisce a servizio della comunità di Italia Viva e in continuità con quanto fatto nel territorio in questi anni”.