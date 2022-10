LECCO – È Renata Zuffi la nuova presidente del Coordinamento Agende 21 locali italiane, associazione di enti pubblici che da vent’anni promuove la cultura dello sviluppo sostenibile e ne valorizza le buone pratiche, in particolare quelle messe in campo dalle P.A., supportando percorsi e progettualità sui territori e facendosi promotore di accordi che mettono insieme e a sistema gli attori locali.

L’assessora all’Ambiente, Mobilità e Pari Opportunità del Comune di Lecco è stata eletta dall’Assemblea dei soci, riunita a Roma durante il Forum Compraverde Buygreen. Succede a Miriam Cominelli, assessora all’Ambiente del Comune di Brescia alla guida dell’associazione in questi ultimi tre anni. Dopo un dottorato in pianificazione territoriale e ambientale, Renata Zuffi si occupa per lungo periodo di questi temi come ricercatrice, per dedicarsi poi all’insegnamento, attività che porta avanti ancora oggi. È impegnata anche in ambito sociale attraverso diversi progetti legati all’inclusione e volontariato territoriale.

“Ringrazio il Direttivo per la fiducia – commenta la neoeletta presidente Zuffi – Come Coordinamento continueremo a declinare sul territorio la sostenibilità in vari ambiti, per una città sostenibile e inclusiva, garantendo loro il sostegno necessario perché possano dotarsi di strumenti e di risorse adeguati al fine di progettare e implementare le proprie azioni. Ringrazio Miriam Cominelli, perché si è spesa con determinazione ed entusiasmo per promuovere non solo i temi della sostenibilità, ma anche il valore del lavoro di rete perché i territori locali possano crescere, valorizzando la loro identità, ma guardando alle sfide europee e mondiali”.

Priorità di impegno che si pongono in stretta continuità con il lavoro finora svolto dall’Associazione. “In questi anni è stato un onore per me rappresentare come presidente la storica associazione Coordinamento Agende 21 Locali Italiane ─ ha detto la presidente uscente, Miriam Cominelli –─ Una realtà che da più di vent’anni si occupa davvero di ‘sostenere la sostenibilità’ negli enti locali. L’ha fatto da pioniera prima e da luogo di grande esperienza poi. Saper mettere in rete, sostenere i Comuni per arrivare insieme allo scopo. Da questa esperienza mi porto via molto, spero di essere stata in grado di dare almeno la metà di quello che ho imparato e che mi ha fatto crescere politicamente e personalmente. Passo il testimone alla collega Renata Zuffi di Lecco che sono certa saprà valorizzare ancora di più questa Associazione, affiancata dall’ottimo Fausto Francisca e dalla preziosissima direttrice Daniela Luise”.