COP ASST LECCO: IL BILANCIO 2025 SUI PRELIEVI DI ORGANI E TESSUTI

LECCO – Il COP – Coordinamento Ospedaliero di Procurement – dell’ASST Lecco presenta il bilancio dell’attività di prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto relativo all’anno 2025, che evidenzia risultati significativi e alcuni elementi di riflessione di rilievo per il futuro.

Nel corso del 2025 sono stati registrati complessivamente diciotto donatori di organi “procurati”, ovvero segnalati al Coordinamento Regionale Trapianti (al netto delle opposizioni), di cui diciassette presso l’Ospedale di Lecco e uno presso l’Ospedale di Merate; quattro donatori effettivi multitessuto, equamente distribuiti tra Lecco e Merate; centonovanta donatori effettivi di sole cornee, di cui centosessantasette a Lecco e ventitré a Merate, “il numero più alto mai raggiunto dall’ASST Lecco”, fa sapere Francesco Raponi, responsabile Coordinamento Ospedaliero di Procurement Organi e Tessuti ASST Lecco.

Il Coordinamento Ospedaliero di Procurement sottolinea altresì alcuni aspetti particolarmente rilevanti. In primo luogo, la ripresa dell’attività di donazione di organi presso l’Ospedale di Merate, dopo alcuni anni di interruzione. Si segnala inoltre il consolidamento della donazione a cuore fermo, arricchita dall’avvio dei prelievi anche di cuore, attività che ha comportato una complessità organizzativa e operativa particolarmente elevata per il nosocomio lecchese. Di particolare soddisfazione, infine, il numero di donazioni di cornee, che conferma l’elevato livello di collaborazione e sensibilità sul territorio.

ASST Lecco ricorda che è possibile esprimere la propria scelta in merito alla donazione di organi e tessuti dopo la morte attraverso diversi canali: al momento del rinnovo della Carta d’Identità; attraverso l’AIDO (che consente l’espressione della sola volontà favorevole), anche tramite app dedicata; sul territorio lecchese, presso gli URP degli Ospedali di Lecco e Merate dell’ASST Lecco, preferibilmente previo contatto telefonico.

Tutte queste modalità garantiscono una registrazione informatizzata della volontà, immediatamente consultabile dai medici qualora si presentino le condizioni per una donazione. In alternativa, è possibile redigere una dichiarazione scritta di proprio pugno, datata e firmata, da consegnare a un familiare di riferimento.

Il COP dell’ASST Lecco resta a disposizione dei cittadini per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti, previo appuntamento da concordare tramite gli URP aziendali (hall dell’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco – da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30 / 14.00 – 15.30 – 0341 489105 e Ospedale “S. Leopoldo Mandic” di Merate – palazzina amministrativa – Piano 1 – da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30 / 14.00 – 15.30 – 039 5916431).