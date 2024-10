COPPA DEI BRAVI, DEFINITI GLI OTTO TIMONIERI IN GARA NEL GOLFO DI LECCO

LECCO – Definita la composizione degli otto timonieri che daranno vita alla “Coppa dei Bravi” Trofeo Kong in programma nel Golfo di Lecco l’1 e 2 novembre nell’ambito delle manifestazioni in occasione della 50ª edizione del Campionato Invernale Interlaghi di vela.

In ordine alfabetico scenderanno in acqua su 4 imbarcazioni della classe RS2: Niccolò Bianchi, Lorenzo Bressani, Tommaso Chieffi, Torben Grael, Fabio Mazzoni, Mauro Pelaschier, Stefano Roberti e Roberto Spata.

La “Coppa dei Bravi” – Trofeo Kong 2024 sarà una rievocazione benefica della primissima edizione del 1981 a Lecco proposta dalla Canottieri Lecco su un’idea di Pietro Negri, quando in Italia il termine match-race (stile Coppa America) non era ancora usato e si parlava di sfide “uno contro uno”. In quella occasione vinse un giovane Mauro Pelaschier, che sarà ancora in lizza anche in questa edizione.

Il fine della competizione è benefico, in quanto le quote delle iscrizioni andranno interamente a favore di “Projeto Grael”, la fondazione che dal 1998 ha aiutato quasi 20.000 bambini brasiliani disagiati, grazie all’impegno di Torben Grael presente a Lecco.

Come anticipato i match-race si disputeranno su imbarcazioni della classe RS21, tre delle quali messe a disposizione da Negrinautica e una (freccia tricolore) di Davide Casetti, presidente della RS21 Italian Class.

La “Coppa dei Bravi” – Trofeo Kong 2024 avrà una parentesi la sera di giovedì 31 ottobre con il sorteggio degli equipaggi e un incontro aperto al pubblico, alle 20:30, nella sala di Confcommercio Lecco nella centrale piazza Garibaldi, con tema la Coppa America e la vela Oceanica, grazie al contributo del Panathlon International Lecco del presidente Andrea Mauri.