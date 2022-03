LENZERHEIDE (NOR) – 19° posto per Roberta Melesi nel gigante femminile di Coppa del mondo a Lenzerheide; per la ballabiese – 29ª nel superG di ieri – è la miglior prestazione in carriera in un gigante del massimo circuito. Sulle nevi scandinave non supera invece la prima manche la barziese Asja Zenere, al debutto tra le più forti.