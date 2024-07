COPPA ITALIA SERIE C: LE INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI DI LECCO-MILAN FUTURO

LECCO – Di seguito tutte le informazioni sui prezzi e sulle fasi e modalità di vendita dei biglietti per la partita di primo turno di Coppa Italia Serie C 2024/25 tra Lecco e Milan Futuro, in programma sabato 10 agosto alle 21 allo stadio Rigamonti-Ceppi.

Modalità di vendita

Salvo diverse comunicazioni, la vendita inizierà giovedì 1 agosto alle 15 online sul sito Etes.it.

Da giovedì i biglietti saranno disponibili anche al pub in via Parini; dalle 15 di lunedì 5 agosto i biglietti saranno disponibili anche allo stadio Rigamonti-Ceppi alla biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6).

Prezzi

Le riduzioni sono valide per: Over 65 (nati dal 1959 o negli anni precedenti); Donne; Ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 2006). L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 5 anni (nati dal 2019 o anni seguenti) e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti).

Le richieste per accrediti FIGC, osservatori e società sono da inviare alla mail biglietteria@aclecco.it entro e non oltre giovedì 8 agosto.