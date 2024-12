CORDOGLIO E RABBIA PER L’OMICIDIO STRADALE DI AMBRA, CLASSE 1995

PASTURO – La notizia sta circolando da ore, insistente, in Valsassina. La nostra redazione ha atteso che i familiari fossero stati tutti avvisati prima di rendere nota l’identità della giovane investita e uccisa ieri a Nibionno da un furgone il cui conducente è ora attivamente ricercato in quanto oltre ad aver colpito la valsassinese Ambra De Dionigi non si è poi fermato a soccorrerla, lasciandola al bordo della SS36 a Nibionno.

Ambra, trentenne pasturese era conosciutissima. Risiedeva nel paese del Centro Valle ma viaggiava spesso (recentemente era stata tra Francia e Spagna per la vendemmia e la raccolta delle mele) …

