LECCO – Ha suscitato cordoglio e profonda commozione in città ma non solo la notizia della scomparsa a soli 65 anni del commissario capo della Polizia Locale Enrico Zappa, già in servizio in via Sassi a Lecco ma anche in località del Lario e dell’hinterland.

Zappa lascia la moglie Silvana e il figlio Andrea.

Il funerale martedì 3 dicembre nella basilica di San Nicolò, alle 10:45. Successivamente la cremazione, come da disposizioni dello stesso Zappa.

RedCro