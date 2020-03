MILANO – Conclusa da poco la conferenza stampa organizzata da Regione Lombardia per aggiornare in merito alla situazione legata al Coronavirus: dagli aspetti clinici a quelli economici, da cifre e statistiche ai vari provvedimenti e alle delibere attuate o in previsione.

Importanti novità: per le stazioni sciistiche, apertura per tutti ma con limitazione di 1/3 della capienza degli impianti di risalita chiusi. Mercati aperti da domani (“contingentati” in entrata per evitare assembramenti), scuole e palestre chiuse, via libera a bar, pub e ristoranti ma con distanziamento di almeno un metro tra una persona e l’altra, ancora niente cinema.

Sotto, la conferenza stampa della Regione: