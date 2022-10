“Questa mattina avevo un appuntamento a Oggiono con mia madre.

Ci ho messo 38 minuti per uscire da Lecco. E pensare che abito sul lungolago. Ma la cosa più sconcertante è che la fila di autovetture che provenivano da sud era ferma a Valmadrera.

È evidente che bisogna interrogarsi? Se la sperimentazione dà questi frutti, è meglio lasciare perdere per non avere presto una rivolta popolare, altro che una petizione . O si mettono vigili urbani in tutti i punti strategici per indirizzare le vetture e fluidificare il traffico in attesa che si comprendano bene le regole, sperando che portino dei risultati, oppure è meglio lasciare perdere.

Anche la situazione di via Bezzecca, via Aspromonte e via Azzone Visconti rischia di diventare un boomerang se non si svolgono azioni di facilitazione propedeutiche a indirizzare il traffico. Mi sembra che l’approssimazione regni sovrana in questa giunta comunale che continua a giocare allo scigamatt sulla pelle dei contribuenti e cittadini, anziché governare con un po’ di saggezza istituzionale e iniziare a realizzare le rotonde di viale Costituzione, Piazza Manzoni e davanti al Larius che avevamo lasciato in eredità”.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare

Appello per Lecco

