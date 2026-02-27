CORRADO VALSECCHI: “CAOS TRAFFICO INSPIEGABILE, UNA CITTÀ INSOSTENIBILE”

Oggi continuo a ricevere telefonate di cittadini di Lecco molto arrabbiati che sono in coda da decine e decine di minuti senza avere alcuna informazione su quanto sta succedendo. Non riescono a muoversi, non trovano un vigile, alcuni mi hanno riferito che ritornano alle loro abitazioni, persone che avevano necessità di una visita medica, un appuntamento di lavoro o di raggiungere l’aeroporto.

Francamente non so nemmeno più cosa dire, ormai Lecco è diventata una città insostenibile. Mi sono affacciato al mio terrazzo sul lungolago e i clacson continuano a suonare; gli automobilisti, nella città che l’amministrazione vorrebbe solo per i ciclisti, evidentemente hanno perso la pazienza.

Almeno che venga fatto un comunicato per spiegare cosa sta succedendo. Per non lasciare persone senza risposte! Perché purtroppo nemmeno io, che sono un consigliere comunale, riesco a risalire alla vera causa di questo caos viabilistico.

Corrado Valsecchi

Orizzonte per Lecco