CORRADO VALSECCHI: “IL DISIMPEGNO DEL COMUNE RESPONSABILE DEI RINCARI AL BIONE”

La gestione del centro sportivo Bione è stata affidata ancora a Insport, almeno sappiamo che è stata scongiurata la possibilità che la gara andasse deserta e che nessuna società volesse prendersi il classico “cerino in mano”.

Ma le note dolenti affiorano pesantemente ora per utenti, società sportive di ogni ordine e grado, il disimpegno del Comune di Lecco a sostenere in parte , come è stato fatto per diversi anni, la gestione manutentiva e dei costi generali della sua proprietà ha imposto tramite il bando di gara, il rincaro delle tariffe del 14%.

Un vero e proprio salasso per utenti e società sportive, per un impianto che tarda a ricevere le risposte sul suo riadeguamento complessivo.

Una vergognosa operazione quella messa in campo da questa amministrazione comunale che dopo aver alzato i massimali dell’Irpef alla soglia più alta per i contribuenti, alzato i costi dei parcheggi per gli automobilisti, adesso se la prende con famiglie e attività sportive che per altro fanno un lavoro encomiabile di educazione e formazione sociale.

I cittadini o i responsabili delle società se la prenderanno con Insport, ma voglio assicurare che questa scelta dei rincari è totalmente da attribuire alla responsabilità dell’amministrazione comunale.

La propaganda quotidiana di questa Giunta è qualcosa di eticamente inaccettabile, regalano i diari agli studenti facendola passare come un servizio essenziale e poi vanno a massacrare economicamente le società che si occupano di elevare i valori sportivi anche attraverso il coinvolgimento dei vivai giovanili che annoverano migliaia e migliaia di atleti in erba.

Veramente non ho più parole per definire questa amministrazione, mi auguro solo che questo anno e mezzo che ancora manca alla fine del mandato passi in fretta e i danni possano essere contenuti.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare di Appello per Lecco