Leggo esterrefatto certe dichiarazioni di esponenti del centro sinistra dopo il voto di domenica e lunedì. Si cerca di trovare qualcosa di positivo che non c’è! Si vuole assolutamente individuare una formula assolutoria che rende solo più drammatica se non ridicola la situazione già di per se traumatica.

Non ho votato per il centro destra, ma sono andato a votare turandomi il naso. Ad alcune decine di amici che mi hanno chiamato, a secondo delle sensibilità politiche che conoscevo ho dato una indicazione di voto nell’area del centro sinistra, del centro destra o nel terzo polo. Non è stato questo un appuntamento elettorale che mi ha particolarmente motivato alla partecipazione.

Ma torniamo al punto. Come si fa a trovare nel campo del centro sinistra qualcosa di positivo da questo voto? In tutta la provincia e in città il centrodestra ha registrato la maggioranza assoluta. In diverse città amministrate dal centro sinistra non c’è stata partita trovare elementi positivi nella disfatta è accademia bella e pura!

Se si andasse a votare oggi per le elezioni comunali di Lecco farei tutto tranne che assecondare un progetto come quello dell’attuale maggioranza. Quindi vuol dire aver già perso in partenza!

Se il gruppo dirigente del Pd preferisce il brodo del 25 % faccia pure, ma deve essere consapevole che fra due anni e mezzo Mauro Piazza o Giacomo Zamperini raccoglieranno il testimone del governo della città. Forse anziché l’auto assoluzione per il centro sinistra sarebbe il caso di iniziare una profonda e rigorosa riflessione post voto.

Corrado Valsecchi

capogruppo consiliare di Appello per Lecco