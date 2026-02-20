CORSA CAMPESTRE CSI: A LURAGO D’ERBA CHIUDE IL CAMPIONATO TERRITORIALE

LURAGO D’ERBA (CO) – Lurago d’Erba ha ospitato l’atto conclusivo del Campionato Territoriale CSI Lecco di Corsa Campestre, trasformandosi in un punto di ritrovo per atleti, famiglie e società sportive provenienti da tutto il territorio. La terza e ultima prova del circuito, valida per la fase territoriale dei Campionati Nazionali CSI 2026, ha confermato ancora una volta la forza e la tradizione della campestre come disciplina capace di unire competizione, natura e valori educativi.

La manifestazione, organizzata dal Centro Sportivo Italiano-Comitato di Lecco in collaborazione con il Team Alto Lambro, ha preso il via fin dalle prime ore del mattino si è respirata un’atmosfera vivace e partecipata. Alle 9.30 sono partite le prime batterie, con percorsi immersi nel verde che hanno messo alla prova resistenza, tecnica e determinazione dei concorrenti.

In gara si sono alternati bambini, ragazzi e adulti, suddivisi per categorie e distanze, in una mattinata che ha saputo coniugare agonismo e spirito comunitario. Come da tradizione CSI, la campestre non è solo una competizione, ma un momento di incontro: famiglie, allenatori e volontari hanno animato il percorso, sostenendo gli atleti e contribuendo alla riuscita dell’evento.

La tappa di Lurago d’Erba ha assunto un valore particolare perché decisiva per le classifiche finali del campionato. Molti atleti si sono giocati qui gli ultimi punti utili per accedere alle fasi successive dei Campionati Nazionali, rendendo le gare ancora più avvincenti. L’organizzazione, curata nei dettagli, ha garantito accoglienza e servizi efficienti, permettendo a tutti di vivere una mattinata di sport in sicurezza e serenità.

> Le classifiche generali

G. P.