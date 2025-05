CORSA IN MONTAGNA, CORTENOVA TORNA PROTAGONISTA CON GLI “ITALIANI”

CORTENOVA – Torna protagonista della corsa in montagna il paese di Cortenova: domenica 18 maggio, dopo due anni, i prati valsassinesi assegneranno i titoli italiani individuali Allievi/e e Cadetti/e, oltre ai titoli di società e per rappresentative regionali Under 16.

Sono 262 gli atleti iscritti alle quattro gare tricolori, con i migliori tre Allievi/e che conquisteranno un posto in Nazionale per la International U18 Mountain Running Cup in …

