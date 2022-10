LECCO – L’Associazione Italiana Arbitri inaugura mercoledì 19 ottobre a Lecco il corso per formare nuovi arbitri. L’occasione si presenta utile per informare sui progetti che la sezione di Lecco sostiene per portare nuovi giovani sui campi da calcio della provincia. Sarà organizzato a seguire un buffet per tutti i partecipanti, per gli interessati e per i giornalisti accreditati.

Il reclutamento in tutta la provincia è stato un grande successo che ha generato ben 71 iscritti al corso dal territorio lecchese a quello meratese. Molti associati hanno collaborato alle campagne di reclutamento sia digitali che nelle scuole con modalità di interazione nuove che hanno permesso di comunicare e spiegare la figura dell’arbitro al servizio del gioco del calcio. Anche la Lnd lecchese si è attivata coinvolgendo ben 65 società della provincia informandole e invitandole ad iscrivere giovani calciatori grazie al doppio tesseramento.

Per iscriversi al corso: https://www.aia-figc.it/diventarbitro/