CORSO ARBITRI DI PALLAVOLO CSI LECCO: NUOVA EDIZIONE PER NOVEMBRE

LECCO – Il Centro Sportivo Italiano – Comitato Territoriale di Lecco propone una nuova edizione del corso “Arbitro di Pallavolo (CG002)”, in programma da lunedì 17 novembre 2025 fino a gennaio 2026. Il percorso — totalmente gratuito — è rivolto a chi ha almeno 16 anni nell’anno d’inizio e intende acquisire le competenze tecniche, educative, regolamentari e pratiche per assumere il ruolo di arbitro nella pallavolo. In presenza, le lezioni si terranno presso la sede di via G.B. Grassi 21 a Lecco e in palestra.

Il programma didattico prevede una prima fase di formazione teorica/pratica, un tirocinio affiancato da tutor e infine la designazione delle gare ufficiali da parte della Commissione Territoriale Arbitri. I partecipanti che supereranno l’esame finale scritto a scelta multipla e orale riceveranno l’attestato di qualifica, il cartellino arbitrale valido per aggiornamenti annuali e la divisa ufficiale (felpa + polo + pantaloni + fischietto + cartellini). Il corso include anche materiali didattici gratuiti (dispense e slide) e la possibilità di ottenere crediti formativi scolastici se previsto dal proprio istituto.

L’iscrizione è aperta fino a mercoledì 12 novembre 2025.

G. P.