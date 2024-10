CALCIO, TESTATA NEL MATCH CORTENOVA-FOPPENICO. 27ENNE SVIENE: RIANIMATO

CORTENOVA – Episodio di cronaca in margine al match di Seconda categoria andato in scena nel pomeriggio a Bindo, quando Cortenova e Foppenico si sono affrontate sul terreno di Campiano.

A metà ripresa un difensore 27enne del Foppenico in un duello aereo di gioco si è scontrato di testa con un avversario ed è caduto a terra, privo di sensi. Immediato intervento di soccorso per il giovane al quale è stata letteralmente estratta la lingua che rischiava di soffocarlo; il calciatore è rimasto incosciente per …

