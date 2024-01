“STOP AL GENOCIDIO PALESTINESE”, CORTEO A LECCO DOMENICA 28 GENNAIO

LECCO – Il coordinamento “Stop al genocidio del popolo palestinese” ha organizzato un corteo a Lecco per il 28 gennaio.

Il coordinamento lecchese a sostegno del popolo palestinese, dopo le numerose iniziative di sensibilizzazione e manifestazioni in difesa dei diritti e della vita dei palestinesi, ha annunciato che guiderà un corteo a Lecco il 28 gennaio alle 15:00, a partire da piazza Cermenati. Con il sostegno di un nutrito numero di associazioni e realtà del territorio, il coordinamento esprime chiaramente l’intenzione di sostenere la protesta verso ciò che sta accadendo nei territori palestinesi e il desiderio di coinvolgere la popolazione lecchese.

Di seguito il comunicato integrale:

Il genocidio e la pulizia etnica del popolo palestinese da parte del governo israeliano continuano ogni giorno con la complicità dei governi degli Usa, della Unione Europea, dell’Italia della Nato e dei Paesi Arabi. Ogni giorno vengono feriti, straziati e assassinati centinaia di palestinesi, soprattutto bambini e donne.

Il numero dei morti ammazzati sotto le bombe israeliane ha raggiunto ormai il numero di 25.900 morti di cui, 11.500 bambini, i feriti sono 64.110 di cui moltissimi mutilati, circa 2 milioni di sfollati, più un numero enorme di dispersi. il blocco degli aiuti umanitari acqua, cibo, medicinali sta provocando carestia, sofferenze e ulteriori morti.

È spaventoso e inaccettabile.

Noi continuiamo con tenacia e senza stancarci a dire NO a che questo sterminio diventi normalità con la complicità dei mezzi d’informazione. “Bisogna stare in silenzio quando i bambini dormono non quando muoiono”.

Per questo dopo la partecipata e colorata manifestazione del 16 dicembre scorso a Lecco invitiamo tutt* ad un altro momento di protesta collettiva.

– Per una mobilitazione totale dal basso e una lotta antifascista senza tregua contro le guerre a partire dal bombardamento e deportazione di 2 milioni di palestinesi nella Striscia di Gaza e dell’occupazione violenta del territorio della Cisgiordania

-per una lotta continua contro i governi nazionali e gli apparati politico militari che lucrano sull’assassinio dei civili e delle popolazioni più povere

– per denunciare la fabbricazione e il commercio di armi; a questo riguardo non scordiamo il coinvolgimento del gruppo italiano Leonardo S.p.a. e dell’azienda lecchese Fiocchi Munizioni di cui chiediamo la riconversione della produzione.

SCENDIAMO ANCORA IN PIAZZA DOMENICA 28 GENNAIO A LECCO PER UN NUOVO CORTEO CHE PARTIRÀ DA PIAZZA CERMENATI ALLE 15:00.

NON STANCHIAMOCI DI GRIDARE LA NOSTRA PROTESTA

– PER FERMARE IL GENOCIDIO DEL POPOLO PALESTINESE E IL MASSACRO DI MIGLIAIA DI PERSONE, DONNE E BAMBINI

– PER DENUNCIARE LA PULIZIA ETNICA DELLO STATO ISRAELIANO CHE NESSUN FATTO O EVENTO PUÒ GIUSTIFICARE, NEMMENO LA TERRIBILE UCCISIONE DI CIVILI ISRAELIANI DEL 7 OTTOBRE

– PER SOSTENERE LA DENUNCIA PER GENOCIDIO DA PARTE DEL SUDAFRICA ALLA CORTE DELL’AIA

– PER DENUNCIARE IL GOVERNO, LE FORZE POLITICHE E I MEZZI DI INFORMAZIONE CHE SOSTENGONO L’AUMENTO DELLE SPESE MILITARI, L’INVIO DIRETTO O INDIRETTO DELLE ARMI, LE ALLEANZE MILITARI COME LA NATO E CHE GIUSTIFICANO IL MASSACRO DEI PALESTINESI DA PARTE DELLO STATO ISRAELIANO

Al corteo aderiscono le seguenti associazioni:

• Alliance of Bame Voices

• Arci Abbadia Lariana

• Arci La Loco

• Arci Spazio Condiviso

• Associazione Palestinese Bergamo

• ATTAC Lecco

• Cambia Calolzio

• Casa Sinistre Valle San Martino

• Centro Culturale Assalam di Lecco

• Circolo Coop Libero Pensiero

• Collettivo Venerdì Sera al Libero

• Comunità Gabbiano

• Coop. Liberi Sogni

• Il Coraggio della Pace

• L’altra Via Calolziocorte

• Legambiente

• Lezioni al campo

• Mani Tese

• Mir Sada Lecco

• Potere al Popolo

• Pastorale migranti

• PRC

• Punto Rosso Cernusco Lombardone

• Qui Lecco Libera

• Renzo e Lucio

• Rete Radie Resch

• Salviamo il Magnodeno

• Team La Sadaqa Lecco

• Unione Popolare

• UPper Monte Marenzo

• USB LECCO

• USB ASIA BERGAMO

Lecco, 26 Gennaio 2024 – Coordinamento “Stop al genocidio del popolo palestinese”