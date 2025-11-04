COSA FARAI DA GRANDE? A ‘YOUNG’ UNA PANORAMICA DEL FUTURO

ERBA – Torna l’annuale appuntamento con il futuro per i ragazzi e le ragazze che devono decidere come procedere dopo la scuola dell’obbligo. Young quest’anno aprirà le porte di Lariofiere a Erba dal 13 al 15 novembre prossimi venturi. L’anno scorso hanno cercato – e trovato- risposte in 26mila tra adolescenti e famiglie, un grande successo che sta portando l’appuntamento ad allargare i confini d’interesse in regione per diventare punto di riferimento per “il Nord della Lombardia” come ha affermato l’assessore regionale all’innovazione e all’università Alessandro Fermi.

Sopra, l’assessore Fermi racconta come la Lombardia per prima in Italia attui azioni per il superamento del gap concorrenziale tra imprese italiane e tedesche che raggiunge anche il 15%. una risalita della china che passa per la formazione.

La formazione sta vivendo un grande momento di cambiamento, il mismatch – mancato incontro – con il mondo del lavoro diventa sempre più difficile, un po’ per il calo demografico, ma pure per via di scelte culturali che intruppano i ragazzi soprattutto verso i licei, mentre nelle aziende restano vacanti posti altrettanto attrattivi, ma per i quali serve una preparazione specifica. Il gap con la Germania arriva a 15 punti di competitività, una perdita che si trasforma in milioni di fatturato e reddito mancati.

Nel frattempo anche il mondo delle aziende sta cambiando: Antonio Pozzi componente di giunta della Camera di Commercio di Como e Lecco e a sua volta imprenditore ha raccontato come, già a partire dai millennial, i giovani selezionano il posto di lavoro in base a ciò che considerano importante per la loro qualità della vita. Lo ha confermato il presidente di Lario Fiere Marco Galimberti: “non vuol dire che si disimpegnano, anzi in ciò che credono sono ben determinati, ma vogliono che il lavoro sia coerente con le scelte personali”. Quindi l’evento è pensato per: “Valorizzare le caratteristiche e le potenzialità uniche di ciascun individuo. È fondamentale che i ragazzi imparino a riconoscere i propri talenti e punti di forza, perché la consapevolezza del proprio valore è il primo passo verso una partecipazione attiva alla vita del territorio e alla costruzione di un futuro professionale soddisfacente” ha concluso.

Quindi a Young anche chi ha poche idee può trovare ciò che fa il caso proprio. La panoramica è vastissima, si va dalle varie offerte delle scuole superiori ai progetti innovativi delle università e anche ai nuovissimi campus Itis, che accorciano a 4 anni il percorso classico, ma permettono di entrare nel mondo del lavoro accompagnati dalla formazione ibrida lavoro scuola per un ulteriore biennio.

A Young s’incontrano

• Scuole superiori per orientarsi nella scelta dell’indirizzo di studio, indirizzi liceali, percorsi tecnici, centri di formazione, alternanza scuola-lavoro;

• Formazione professionale e tecnica: presentazione di ITS, scuole di specializzazione, corsi post-diploma;

• Università e accademie attraverso seminari, presentazioni dei corsi, incontri di orientamento con docenti e studenti;

• Mondo del lavoro con aziende e agenzie del lavoro alla ricerca di personale e disponibili a colloqui conoscitivi, Ordini e Collegi professionali, Istituzioni

• Workshop, laboratori e incontri pensati anche per coloro che già lavorano e vogliono reinventarsi o potenziare le proprie competenze.

Infine viste le Olimpiadi ormai alle porte, oggi alla presentazione dell’evento di Lariofiere, Arianna Pucci, Education operations coordinator di Fondazione Milano Cortina 2026, ha lanciato Gen26, il programma formativo collegato agli sport invernali, che racconta delle opportunità lavorative connesse.

YOUNG orienta il tuo futuro

13-15 novembre 2025

Lariofiere, Erba(Co)

https://www.young.co.it/