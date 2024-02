COSTA MASNAGA. IN AZIENDA 34 LAVORATORI IN NERO DI CUI 4 MINORENNI

COSTA MASNAGA – I Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco hanno eseguito un mirata attività ispettiva a carico di un’azienda di Costa Masnaga (LC), operante nel settore della vendita caffè e dispositivi per il caffè al pubblico e ai privati nonché vendita di dispositivi medico sanitario, per verificare la giusta applicazione delle normative in materia giuslavoristica e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

I militari hanno riscontrato gravi violazioni penali in ordine al D.Lgs 81/2008 (Sicurezza sui luoghi di lavoro) ed amministrative in ordine alla specifica materia; infatti all’atto dell’accesso ispettivo sono stati trovati intenti al lavoro 34 lavoratori “in nero”, di cui 11 extracomunitari e 4 minorenni.

È stato adottato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ed applicate ammende e sanzioni amministrative per complessivi 575.000 euro. L’Amministratore Unico dell’azienda è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.