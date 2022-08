COSTA MASNAGA – Dopo gli annunci che hanno visto protagonisti gli staff tecnici del settore femminile e di quello maschile, Basket Costa Masnaga ha presentato anche i tecnici che, con ancora più impegno, si occuperanno delle leve più giovani, gli atleti del minibasket biancorosso. Un settore che, partendo dal basso, permetterà a tutti i piccoli cestisti di muovere i primi passi nel mondo della pallacanestro, con il supporto e la guida di tecnici qualificati. Il tutto sempre con un occhio strizzato alla qualità della proposta e ai valori sui quali si basa tutta l’attività del Basket Costa Masnaga.

Per la prossima stagione sportiva, saranno confermati tutti e quattro i centri: quello di Costa Masnaga, di Oggiono, di Renate e, infine, quello di Arosio.

Allo staff attuale, ormai consolidato e composto dai tecnici Monica Gatti, Maddalena Ranieri, Laura Meroni, Stefano Magni e Paolo Bertolini (Responsabile Generale), coadiuvati dagli assistenti Marco Longoni, Simone Ranieri, Simone Crippa, Francesca Ratti, Elia Massenzana e Cristina Osazuwa, si andrà ad aggiungere direttamente dalla Sardegna, l’ex giocatrice Fabiana Pinna e tra gli assistenti Cristian Marcucci e Filippo Origgi. Pinna farà il suo ingresso in biancorosso nel doppio ruolo di allenatrice e in quello di tutor nel progetto “Atlete in Famiglia“, fiore all’occhiello della società.

Novità è anche il centro di MiniVolley che verrà aperto a Bulciago, il CostaVolley inizia così a prendere forma dalle sue basi. Monica, Fabiana, Stefano, Paolo e Maddalena, si occuperanno della gestione dei centri di Costa Masnaga e Oggiono, mentre sempre Paolo con Laura gestiranno invece rispettivamente i gruppi di Renate e Arosio. Maddalena con Francesca, col supporto di Matteo Mornati stimoleranno la startup di Bulciago.