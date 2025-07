COSTITUITA “COMUNITÀ DEMOCRATICA”, LECCHESI DI PESO E RUOLO NELLE ELEZIONI

ROMA – Comunità Democratica, la nuova realtà politica nata da un gruppo di “fuoriusciti” dal PD e già presentata sul territorio lecchese, si è costituita oggi come associazione non riconosciuta con atto costitutivo e statuto approvati all’unanimità dai circa trenta soci fondatori. Un progetto che, nelle intenzioni dei suoi fautori, aspira a dare voce a un pensiero politico ispirato al personalismo comunitario e alla costruzione di reti territoriali fondate sulla giustizia sociale, la convivenza e la tutela dei valori costituzionali.

Presieduta da Graziano Delrio, la nuova associazione è nata lo scorso gennaio a Milano e ha sede a Roma, ma già guarda al tessuto nazionale con occhi attenti alle realtà locali, tra cui quella lecchese. Proprio a Lecco la nuova creatura politica ha raccolto adesioni di spicco, come l’ex sindaco di lungo corso Virginio Brivio, Raffaele Straniero (già consigliere regionale PD), Francesca Bonacina e l’ex presidente di Linee Lecco Mauro Frigerio. Da vedere come il gruppo si posizionerà riguardo le elezioni comunali del prossimo anno in città, se nel blocco a sostegno di Gattinoni o appoggiando altri candidati; di certo, la nuova realtà in campo indica un ulteriore elemento di complicazione nello scacchiere politico cittadino.

Secondo lo Statuto dell’associazione, Comunità Democratica punta a promuovere una cultura della cittadinanza attiva e della convivenza, rafforzare il progetto europeo in chiave federale, diffondere una cultura politica che valorizzi le differenze e combatta le disuguaglianze ed aggregare realtà civiche positive per trasformare l’azione sociale in azione politica.

“Comunità Democratica non sarà solo un contenitore ideologico – dichiarano i fondatori -, ma una vera e propria infrastruttura di partecipazione, capace di generare relazioni abilitanti e connessioni trasformative. Un altro passo avanti, dunque, per una buona organizzazione e una più chiara rappresentanza in tempi in cui la politica cerca nuove radici e nuovi ponti”.

RedPol

LEGGI ANCHE: