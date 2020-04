LECCO – 1047 le persone controllate sabato 18 aprile durante le operazioni delle forze dell’ordine per il contenimento della pandemia da Coronavirus sul territorio lecchese. 34 i cittadini sanzionati per mancato rispetto del confinamento e 2 le persone denunciate per altri reati. 479 i negozi ispezionati, trovati tutti in regola.