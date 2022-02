LECCO – Nella settimana appena trascorsa le forze dell’ordine in servizio per monitorare il rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus hanno controllato 1194 cittadini, sanzionandone solo tre perché senza Green Pass (nessuna multa invece per il mancato uso della mascherina).

Gli agenti hanno ispezionato anche 143 attività commerciali, senza dovere stilare un solo verbale.

Ecco il report settimanale diffuso dalla prefettura di Lecco: