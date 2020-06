MILANO – “Le strutture residenziali e semiresidenziali RSA e RSD possono riaprire in totale sicurezza: sono previsti test sierologici e tamponi per i nuovi accessi, la presa in carico in appositi centri Covid dei positivi, percorsi di screening e di formazione continua per gli operatori”.

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta così la delibera approvata dalla giunta regionale in merito alla riapertura delle RSA–RSD in Lombardia e della disciplina delle attività di neuropsichiatria e si sostegno alle dipendenze a seguito dell’emergenza Covid.

“Abbiamo agito nella consapevolezza di dover trovare un equilibrio molto delicato – racconta Gallera – fra le esigenze delle famiglie di garantire ai propri cari un’adeguata presa in carico con le formule di assistenza necessarie e la necessità di mettere in sicurezza le strutture residenziali, semi residenziali e ambulatoriali con attenzione particolare alle situazioni di particolare fragilità degli ospiti”.

Le visite sono consentite solo in situazioni di particolare necessità e devono essere concordate e autorizzate dal gestore.

