CRANDOLA VALSASSINA – In corso per qualche ora le ricerche di una persona che non aveva fatto rientro da un’escursione in ambiente impervio sui monti nel territorio di Crandola – nei pressi dell’Alpe Oro.

Si trattava di un uomo di 55 anni di Arosio, Sergio Radaelli, uscito per funghi nella giornata di oggi, domenica e ritrovato senza vita…

