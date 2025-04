CREMENO – Nella giornata di domenica 12 aprile, il Nucleo Guardie Zoofile E.N.P.A. Lecco è intervenuto nel Comune di Cremeno a seguito di segnalazioni riguardanti presunti maltrattamenti ad animali.

L’intervento si è svolto in un’abitazione privata situata al secondo piano, dove è stato rinvenuto un cane detenuto stabilmente su un balcone di circa 1 metro per 5 metri, in condizioni di estrema magrezza …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS