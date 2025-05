CRES 2025, LE ISCRIZIONI DAL 5 AL 18 MAGGIO

LECCO – Torna il Cres, il centro ricreativo estivo del Comune di Lecco per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, che da anni supporta le famiglie nel periodo di chiusura delle scuole, coprendo il periodo dal 30 giugno al 1° agosto, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16. Inoltre, in caso di necessità, è prevista la possibilità di avvalersi del servizio di custodia, dalle 8 alle 9 e dalle 16 alle 17.

Così l’assessore all’Educazione e sport del Comune di Lecco Emanuele Torri: “Anche quest’anno la proposta del Cres si preannuncia molto stimolante: il tema dello sport, in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, rappresenta sempre una grande occasione di crescita; pertanto, sono certo che anche la prossima estate l’esperienza del Cres sarà indimenticabile. Auguro a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che si iscriveranno di vivere giorni intensi, all’insegna del gioco e del divertimento. Un sentito ringraziamento ai responsabili di Sineresi e agli educatori, che accompagneranno i ragazzi in queste 5 settimane: la loro passione ed attenzione educativa saranno sicuramente un grande esempio per tutti i partecipanti”.

Il servizio si svolge in diverse sedi, a seconda della classe frequentata dal minore, rispettivamente nella scuola primaria “G. Oberdan” (via Don Consonni 1) per i bambini delle classi I, II, III, IV della scuola primaria e, nella scuola “Don Ticozzi” (via Mentana 48), per la classe V della scuola primaria e per i ragazzi della scuola secondaria di I grado. Disponibili, inoltre, più moduli di frequenza: il modulo intero da 5 settimane, quello da 4 settimane non consecutive e quello da 3 settimane, di cui almeno 2 consecutive.

La novità di quest’anno riguarda la presenza preponderante di attività sportive, in vista del passaggio della fiamma olimpica nella città di Lecco e delle Olimpiadi del 2026.

Le iscrizioni saranno aperte e attive dal 5 al 18 maggio, attraverso la procedura telematica (sul sito istituzionale del Comune di Lecco), alla quale si accede tramite Spid. Chi fosse impossibilitato a inviare la domanda online, può fissare un appuntamento per la consegna della domanda di iscrizione cartacea agli uffici del servizio istruzione di largo Caleotto 29, telefonando ai numeri 0341 481 354 – 0341 481 355 – 0341 481 358.