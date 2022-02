LECCO – Sinistra Italiana Lecco in questi ultimi anni ha avuto una crescita significativa nel territorio, sia come numero di iscritti sia come partecipazione giovanile; la priorità è quella di radicare il progetto politico sempre più nella società.

Sono stati quindi formati tre circoli territoriali; Lecco, Valsassina e Lago, con il coordinamento di Sara Canali e Luca Volpe, Valle San Martino e olginatese, con il coordinamento di Veronica Benaglia e Brianza, con il coordinamento di Emerenziana Sanvito e Duilio Manzoni.

A marzo un’iniziativa online sul tema del nucleare, e una serie di incontri rivolti ad amministratori e non, sui temi della buona amministrazione locale. Un’opportunità che nasce dalla collaborazione sempre maggiore con diversi amministratori locali, che hanno scelto Sinistra Italiana come laboratorio politico di crescita, tra cui il sindaco di Dolzago Paolo Lanfranchi.

Continua la campagna nazionale sulla proposta di legge di iniziativa popolare “Next Generation Tax“, una patrimoniale sulle grandi ricchezze, che colpisce una piccola parte di popolazione a favore di investimenti per chi, nel nostro paese, si trova sempre di più in difficoltà economica, soprattutto dopo l’ingiusto aumento del costo della vita e il caro bollette.