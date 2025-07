CRISI AZIENDALE RIELLO, PER POLITICA E SINDACATI ATTENZIONE ALTA

LECCO – In città sono a rischio 150 posti di lavoro: la statunitense Carrier ha infatti manifestato la volontà di mettere in vendita il gruppo Riello, produttore di caldaie che a Lecco ha un sito di ricerca e sviluppo.

La vicenda è monitorata dal sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza: “Sto seguendo con la massima attenzione l’evoluzione della vicenda che riguarda l’azienda Riello di Lecco e il futuro occupazionale dei circa 150 lavoratori coinvolti. Sono in costante contatto con il consigliere provinciale delegato Antonio Pasquini e con le strutture della giunta regionale per monitorare ogni sviluppo e garantire la massima sinergia istituzionale.”

“In attesa dell’incontro previsto per il 15 luglio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del successivo tavolo convocato per il 30 luglio – prosegue Piazza – ritengo fondamentale mantenere alta l’attenzione su questa realtà industriale strategica per il territorio lecchese. A seguito dell’incontro, valuterò la possibilità di richiedere un’audizione presso la competente Commissione consiliare del Consiglio regionale, al fine di esaminare tutti gli strumenti utili a tutela dei posti di lavoro e del tessuto produttivo locale”.

“Resto inoltre in costante confronto con l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, per mettere in campo adeguate politiche attive del lavoro a supporto dei lavoratori coinvolti”, conclude il sottosegretario.

A spiegare nel dettaglio l’attuale situazione dell’azienda lecchese è Giuseppe Cantatore, segretario organizzativo di FIOM CGIL Lecco: “Il gruppo statunitense Carrier, che controlla totalmente Riello da circa 2 anni, ha dichiarato l’intenzione di vendere l’azienda. Questa decisione è stata motivata dal fatto che, secondo loro, dopo l’acquisizione di Viessmann – una delle più importanti società tedesche nel settore delle caldaie – si sono create sovrapposizioni di prodotto.

Tra le motivazioni rientra anche il fatto che Riello produce ancora caldaie a gas, anche se – mi permetto di dire – questa motivazione sembra quasi una scusante. È evidente che il mercato richiede ancora questo tipo di caldaie. Inoltre, il prodotto è molto dinamico e, volendo, trasformabile per funzionare a idrogeno”.

“A seguito di questa situazione – specifica Cantatore – , si è aperto un tavolo istituzionale al Ministero, che ha coinvolto tre territori principali: Lecco, Verona (sede della principale unità produttiva), e Volpago (Treviso). In ognuno di questi territori sono stati avviati confronti per esprimere la preoccupazione rispetto all’operazione e valutare le condizioni che possano incentivare l’azienda a restare”.

“Va detto però che tutto è ancora molto incerto – ricorda il sindacalista -. Non sappiamo chi sarà l’acquirente né come avverrà la vendita, se sarà una semplice operazione finanziaria oppure un’acquisizione da parte di una società interessata al prodotto – caldaie e bruciatori – e a svilupparne ulteriormente l’attività, valorizzando anche il sito di Lecco. Ricordo che Lecco è un sito di ricerca e sviluppo, non produttivo.

Se l’acquirente sarà interessato allo sviluppo del sito lecchese, ci sarebbe una disponibilità concreta da parte della Provincia e del Comune di Lecco, con il coinvolgimento delle strutture territoriali, come il Politecnico e gli istituti tecnici Fiocchi e Badoni. Questa possibilità è già stata sostenuta in passato, anche dal sindaco Gattinoni. Tuttavia, resta tutto subordinato all’identità dell’acquirente e al tipo di sviluppo previsto. Non si esclude nemmeno che l’operazione abbia natura puramente speculativa e finanziaria”.

“L’azienda vuole concludere l’operazione entro la fine dell’anno – specifica Cantatore – e, nel frattempo, si sta impegnando per valorizzare i beni del ramo Riello e renderli appetibili al mercato. Abbiamo un prossimo incontro al Ministero il 15 luglio e un ulteriore appuntamento istituzionale provinciale a Lecco il 30 luglio, per fare il punto della situazione. Al momento, di concreto non c’è nulla, ma la volontà di vendita è reale, sostenuta anche da un advisor che ne valorizzi le potenzialità economiche e finanziarie.

Monitoriamo la situazione anche a livello nazionale, considerando che l’operazione coinvolge tre siti in Lombardia e Veneto. Va dato merito al Comune e alla Provincia per la disponibilità dimostrata, ma è evidente che trattandosi di risorse pubbliche serve un progetto concreto e realizzabile. Se si tratta di un’operazione funzionale e costruttiva, ritengo che Lecco abbia tutte le carte in regola, perché il sito già operava in ambito di ricerca e sviluppo”.

Il segretario riflette: “Oggi il mercato delle caldaie a gas è ancora attivo e non può dirsi superato. Le caldaie Riello e Beretta potrebbero adattarsi alla transizione ecologica. Tuttavia, è necessario comprendere la direzione concreta di questa transizione, perché spesso si parla di idrogeno senza sapere come distribuirlo effettivamente nelle abitazioni. Abbiamo visto difficoltà simili nel settore automotive.

Per quanto riguarda i lavoratori, inizialmente c’era grande preoccupazione, vista la rivalità tra Riello e Viessmann. Ora, alcuni vedono l’operazione in modo positivo. Personalmente, sono prudente: tutto dipende da come andrà a finire. Se l’azienda verrà acquisita da un fondo finanziario, da una società del settore che è interessata solo ai brevetti, oppure da una startup che vuole sviluppare quel segmento produttivo che ha ancora un mercato”.

“Infine – conclude Cantatore -, parlando di multinazionali, le logiche che le guidano sono spesso complesse e poco comprensibili. Un esempio: la proposta di trasferire il sito lecchese a Villasanta, dove non esisteva nulla se non un terreno da bonificare. Alcune decisioni sembrano scollegate dalla realtà.

In Italia, non abbiamo regole sufficienti per vincolare le multinazionali, ed è per questo che la preoccupazione resterà viva fino alla conclusione dell’operazione. Dopodiché, sarà fondamentale discutere anche un eventuale piano industriale, e come lavoratori vogliamo essere protagonisti, non spettatori. Vogliamo dare il nostro contributo, soprattutto se verranno coinvolte risorse pubbliche”.