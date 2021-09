LECCO/VALMADRERA – Giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco lecchesi, intervenuti due volte nel corso di questo mercoledì pomeriggio.

Primo intervento in via Aldo Moro, a Lecco, dove i pompieri si sono recati in supporto al 118 per il trasporto di una persona dal suo appartamento all’ambulanza; per l’operazione della squadra SAF sono stati necessari autopompa e autoscala.

Soccorsi e vigili del fuoco insieme anche per l’incidente avvenuto nel primo pomeriggio lungo la SS583, nel territorio comunale di Valmadrera. Stando a quanto riportato da Areu, la vettura sarebbe finita fuori strada: tra le due persone incastrate nell’abitacolo, ribaltato sul fianco, una aveva un arto bloccato tra la strada e l’automobile.

Immediato l’intervento dei soccorritori, sopraggiunti con il codice rosso, e dei pompieri che, grazie all’utilizzo di cuscini vetter e corsetti estricatori, hanno estratto i feriti, consegnandoli ai sanitari. Entrambi, maschio di 47 anni e femmina di 76, sono stati poi trasportati all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.