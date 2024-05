CRONACA. CONDANNATO PER FURTO IL VIOLENTO DEL CENTRO CITTÀ

LECCO – È stato condannato a un anno e sei mesi e a 400 euro A.B., 52 anni, che il 29 agosto 2019 aveva rubato oggetti sacri nella chiesa di Pasturo e aveva tentato di rubare in due abitazioni nel centro storico del paese valsassinese.

I fatti avevano destato grande preoccupazione, l’ucraino dopo i fatti in Valsassina si era reso protagonista di altri episodi a Lecco, in particolare per aver scagliato una sedia contro un barista all'”Hemingway” di piazza XX Settembre e aver aggredito alcune donne nella zona del Palazzo delle Paure e sul lungolago. È accusato di furto, ricettazione, lesioni e molestie.