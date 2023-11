CRONACA. DUE INCENDI IN AZIENDE A COLICO E DERVIO: NEWS, FOTO E VIDEO

ALTO LARIO – Superlavoro per i Vigili del Fuoco in queste ore in due diverse aziende della parte alta del Lario Orientale, a Colico e Dervio.

Prima un rogo a Colico, all’interno di una azienda per il trattamento di rifiuti speciali. Nove squadre a bordo di altrettanti automezzi provenienti anche da Bellano e Valmadrera al lavoro per domare le fiamme, rogo risolto e successive ispezioni.

Successivamente (ancora in corso), incendio di materiali cartacei in un capannone in via Marconi a Dervio, all’interno della Metaldecor.



