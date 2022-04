MOGGIO – Grande dolore in famiglia e al Collegio Borromeo per la perdita di Giovanni Borsatti, milanese di 24 anni morto per una caduta sul “sentiero degli stradini”, tra i Piani di Bobbio e i Piani di Artavaggio. Le ricerche, in notturna, hanno dato l’esito che nessuno avrebbe voluto. Lo aspettavano a casa, a Milano, e anche a Pavia, dove studiava Medicina ed era prossimo alla laurea.