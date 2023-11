CRONACA/INVESTE UN MINORENNE E NON SI FERMA: NOVE MESI DI RECLUSIONE

LECCO – Pirata della strada condannata a 9 mesi di reclusione. Nella primavera 2022, E.P., residente a Lecco, alla guida di una utilitaria aveva travolto uno studente minorenne mentre attraversava via Sassi, ferendolo in modo grave, per poi proseguire la corsa. In breve tempo gli agenti delle Polizia locale sono risaliti all’autista e l’hanno denunciata per omissione di soccorso.

Lo studente, all’epoca minorenne, riportò gravi traumi, e venne trasportato al Manzoni con una prognosi di 30 giorni. La giovane donna si scusò dicendo di aver urtato lo studente e di non essersi accorta che il giovane aveva riportato ferite.

Nel processo davanti al giudice Bianca Maria Bianchi sono stati ricostruiti i fatti. Il difensore della donna, l’avvocato Stefano Mandelli, ha spiegato che l’autista in un primo momento si era fermata, poi ha proseguito il viaggio. L’accusa condotta da Mattia Mascaro ha chiesto un anno di pena, mentre il giudice Bianchi ha inflitto 9 mesi di reclusione, la sospensione della patente per due anni e sei mesi e il risarcimento pari a 4mila euro, oltre al pagamento delle spese processuali.

A.Pa.