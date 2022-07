LECCO – È caccia ai piromani per i boschi in fiamme di Airuno e Valgreghentino. Due le aree date alla fiamme in un breve lasso di tempo, ieri, entrambe di natura dolosa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici dell’antincendio, oltre ai Carabinieri forestali alla ricerca di innesti e altre tracce che possano ricondurre ai responsabili. A Valgreghentino le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a tarda sera.