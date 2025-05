​ABBADIA LARIANA – Chiesta la condanna a otto mesi di reclusione per I. G., residente a Mandello Lario per l’incidente stradale mortale del giugno 2023.

Nell’udienza odierna sono stati ricostruiti i fatti del sinistro avvenuto in via Nazionale ad Abbadia Lariana. Nello scontro tra la vettura condotta dal lecchese e una moto con in sella Manuel Pistoia, 26enne di Vimercate (MB). L’impatto fu violento e il giovane morì sul posto…

> TUTTI I PARTICOLARI SU LARIO NEWS