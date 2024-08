LECCO – I Vigili del fuoco sono intervenuti via terra e tramite la squadra nautica in servizio nell’operazione Lario sicuro per un principio di incendio al motore di un’imbarcazione. L’allarme è scattato verso le 14.30, l’intervento è terminato alle 15.15.

Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.