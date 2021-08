BELLANO – Traffico bloccato in direzione Lecco lungo la SS36, in prossimità dello svincolo di Bellano. A mandare in tilt la viabilità lariana è stato un incidente tra autovetture, avvenuto poco prima delle 11.

Stando a quanto diramato da AREU, sarebbero coinvolte due persone, tra cui un uomo di 39 anni. Uno dei feriti ha subito un trauma toracico e addominali ed è stato medicato e trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco con il codice rosso.

Nel tratto di strada in cui è avvenuto lo scontro, i sanitari si stanno occupando dei feriti. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche l’elisoccorso decollato da Como, la polizia stradale e i vigili del fuoco.

Aggiornamenti continui su questa stessa pagina.