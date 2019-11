LANZADA – È l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni a dominare la scena ai campionati regionali di staffette di cross a Lanzada in Valmalenco, ottenendo due successi nelle gare assolute. Si correva su quattro frazioni da 2 km ciascuna, con la possibilità di schierare un allievo come primo frazionista, un allievo o uno junior come secondo, uno junior o un under 23 come terzo e uno junior, un under 23, un senior o un master in chiusura.

Il quartetto dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni femminile ha schierato l’under 18 Camilla Valsecchi Ratto, le juniores Alessia Ippolito e Nicole Acerboni e la promessa Francesca Colombo, imponendosi in 30’44” e precedendo di 17″ le specialiste della corsa in montagna della Polisportiva Albosaggia Silvia Berra, Federica Eterovich, Gaia Bertolini e Katia Nana. La medaglia di bronzo va all’Atletica Valle Brembana.

In campo maschile artefici del trionfo dell’Atletica Lecco Colombo sono Giovanni Artusi, Marco Aondio, Manuel Tagliaferri e Mattia Sottocornola, che chiudono in 25’30” battendo l’Atletica Valle Brembana e la Pro Patria ARC Busto Arsizio. Giù dal podio ecco una raffica di squadre sondriesi: quarto come tra le donne è il Gruppo Podistico Santi Nuova Olonio (Davide Curioni, Giovanni Zugnoni, Diego Rossi, Fabio Cancilini), quinto il GS Valgerola Ciapparelli (Erik Sansi, Christian Menghi, Mattia Raimondi, Fabrizio Sutti), poi GP Valchiavenna, AS Lanzada, Polisportiva Albosaggia e la squadra B del GP Santi Nuova Olonio.

Sulla distanza delle tre frazioni da 1000 metri erano in palio pure i titoli lombardi cadetti/e. In campo maschile la Pro Patria ARC Busto Arsizio fa valere il peso del pronostico, precedendo il GS CSI Morbegno e l’Atletica Rodengo Saiano Mico. La gara in rosa vede invece svettare il GS Atletica Rezzato davanti a Pro Patria ARC Busto Arsizio e Atletica Valle Brembana.

Testo da www.fidal-lombardia.it