CSI LECCO: 400 ATLETI AI MULTISPORT GAMES PER LA NUOVA STAGIONE SPORTIVA

MOLTENO – È iniziata ufficialmente domenica la stagione sportiva 2025-2026 del CSI – Centro Sportivo Italiano di Lecco per tutte le categorie giovanili degli sport di squadra: Under 8, Kids Under 10 e Giovanissimi Under 12. A fare da apertura, l’evento “Multisport Games”, una grande festa all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione, ospitata dall’oratorio di Molteno.

La giornata si è aperta con due momenti facoltativi ma molto partecipati: alle 11 la messa nella chiesa di San Giorgio di Molteno, seguita dal pranzo al sacco in oratorio, ha visto la presenza di circa 12 squadre, dando un tocco di comunità e spiritualità all’inizio della stagione. Dalle 13.30 l’oratorio si è riempito di entusiasmo: ben 45 squadre, per un totale di circa 400 bambini e ragazzi, si sono ritrovati per dare vita a un pomeriggio ricco di attività sportive non convenzionali. Dalle 14.15, infatti, sono partiti i giochi: le categorie Kids Under 10 e Giovanissimi Under 12 si sono cimentate in una vera e propria maratona di sport con stand dedicati a discipline come sitting volley, pallamano, tiro con l’arco, rugby, arrampicata, badminton, staffetta, bowling, tennis tavolo e baseball. I gruppi si sono alternati con turni ben organizzati, promuovendo il gioco di squadra e la scoperta di nuove discipline.

Nel frattempo, i più piccoli della categoria Under 8 si sono spostati nel vicino parco di Villa Rosa, dove si sono divertiti con una prova di orienteering a squadre. Armati di mappa e accompagnati dai propri allenatori, i bambini hanno cercato le classiche lanterne dell’orienteering, svolgendo minigiochi all’arrivo di ogni tappa.

La giornata si è conclusa alle 17.15 con i saluti ufficiali del presidente CSI Lecco, Pietro Gatto, e la consegna di un gadget a ciascun partecipante, simbolo di una giornata speciale da ricordare.

CSI Lecco ha voluto ringraziare in modo particolare chi ha reso possibile l’evento: il San Giorgio Volley Molteno per il supporto logistico, l’oratorio di Molteno per l’ospitalità, il Comune di Molteno per la disponibilità del parco di Villa Rosa e per il patrocinio dell’iniziativa. Un grazie speciale anche alle realtà sportive coinvolte: gli Arcieri del Riccio, il CAI Molteno, i rappresentanti del sitting volley, Rugby Oggiono e Handball San Giorgio Molteno.

Da segnalare anche l’esordio del nuovo gruppo di adolescenti iscritti al corso per “animatori sportivi”: nove ragazzi e ragazze che, grazie a un percorso formativo, affiancheranno le attività delle categorie giovanili per tutta la stagione.

Una giornata intensa, ricca di emozioni, che ha dato il via nel migliore dei modi a un’annata all’insegna dello sport, della crescita e della condivisione. I campionati ufficiali inizieranno nel weekend del 18-19 ottobre: il fischio d’inizio è già stato un successo.

RedSpo

Squadre partecipanti

© Immagini courtesy CSI Lecco