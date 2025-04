CSI LECCO, A OGGIONO LA 3ª PROVA DEL TROFEO POLISPORTIVO U12

OGGIONO – Si è svolta a Oggiono la terza prova del Trofeo Polisportivo Categoria Giovanissimi e Giovanissime, inizialmente rinviata nelle scorse settimane. Una giornata attesa, che si è caricata di un’emozione ancora più intensa: solo poche ore prima era stato salutato, con funerali solenni Papa Francesco, il Capitano, la guida spirituale e morale del Centro Sportivo Italiano.

“Non potevamo cominciare questa festa dello sport senza prima dedicargli il nostro pensiero. E così, prima che iniziassero le gare delle diverse prove, ci siamo stretti in un minuto di silenzio. Poi un dirigente e due giovani atleti hanno letto la preghiera che ci era stata suggerita dalla Presidenza Nazionale del CSI. Un momento semplice, ma vibrante, che ha avvolto tutti in un abbraccio silenzioso, come un unica grande famiglia riunita per ricordare chi ci ha indicato la strada della fede, dell’umiltà, del servizio”, hanno sottolineato gli organizzatori.

Circa 160 atleti, in rappresentanza di diverse società del territorio lecchese, si sono cimentati con entusiasmo nelle tre prove del triathlon atletico: la corsa sui 60 metri, il salto in lungo e il lancio del vortex. “Gesti semplici, eppure carichi di coraggio, determinazione, passione come avrebbe voluto Papa Francesco: “Non accontentatevi di Un pareggio mediocre. Giocate all’attacco…”. Non importava chi arrivava primo o chi lanciava più lontano. Quel che contava davvero era esserci, dare il massimo, sostenersi l’un l’altro, vivere in fondo quei valori che Papa Francesco ci ha sempre insegnato: il rispetto, l’amicizia, l’impegno sincero”.

“Un grazie speciale va alla società Atletica Oggiono, che ci ha accolti con grande disponibilità, e alla società Rugby Oggiono. Un ringraziamento ancora più grande ai volontari del CSI Lecco: ogni sorriso, ogni parola di incoraggiamento, ogni piccolo gesto organizzativo è stato un dono prezioso che ha reso questa giornata davvero indimenticabile” ha concluso Michele Mezzera, tra i responsabili dell’organizzazione del CSI Lecco.

RedSpo