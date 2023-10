LECCO – Titolo italiano per società nelle categorie giovanili, secondo posto nella classifica generale e tre titoli individuali per il Cs Cortenova all’undicesima edizione del campionato nazionale di corsa su strada del 29 ottobre ad Agordo, nel Bellunese.

Il campionato ha visto la partecipazione di 630 concorrenti in una giornata di pioggia intermittente e temperature rigide. Sette le regioni italiane rappresentate, con 19 comitati territoriali al via e una settantina di società.

Il bilancio finale della spedizione del comitato Csi di Lecco è stato positivo grazie a 5 titoli individuali, 4 medaglie d’argento e 2 di bronzo. Nella classifica generale il Team Pasturo si è piazzato quarto, in quella delle categorie assolute c’è stato il quarto posto del Cs Cortenova, il quinto del Team Pasturo e il settimo dell’Use Derviese e in quella delle categorie giovanili un settimo posto per il Team Pasturo.

A livello individuale da segnalare la vittoria della senior bellanese Nicole Acerboni che ha difeso il titolo conquistato lo scorso anno a Bellano, mentre il fratello Cristian è giunto secondo nei Cadetti. Titoli italiani vinti da Mirco Pellizzaro (Esordienti), Sofia Piazza (Ragazze) e Sara Buzzoni (Dir adulti) del Cortenova, Federico Orlandi (Cadetti) del Pasturo e Nicole Acerboni (Seniores) della Pol. Bellano. Argenti per Nicola Spano (Ragazzi) del Cortenova, Cristian Acerboni (Cadetti) della Bellano, Carlo Tagliabue (Allievi) e Mattia Adamoli (Juniores) della Derviese. Infine, bronzo per Lorenzo Guido (Ragazzi) del Pasturo e Maria Grazia Zuliani (Veterane B) della Pol. Bernate.