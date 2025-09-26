CSI LECCO CUP 2025: DUE WEEKEND DI CALCIO PROVINCIALE

LECCO – La CSI Lecco Cup 2025 si è conclusa con entusiasmo e partecipazione, offrendo due weekend di grande sport e socialità dedicati ai giovani calciatori del territorio. L’iniziativa, promossa dal Comitato Provinciale CSI di Lecco, ha coinvolto diverse categorie, regalando ai ragazzi un’opportunità preziosa per mettersi alla prova prima dell’inizio dei campionati ufficiali.

Il torneo è iniziato sabato 13 settembre presso l’oratorio di Garlate, dove si è svolto il triangolare della categoria Kids Under 10. In campo Garlate‑Pescate, Oratorio Ballabio e GSO Paderno d’Adda, che alla fine ha conquistato il primo posto grazie a prestazioni convincenti e organizzate. Sul secondo gradino del podio si è piazzato Garlate, mentre Ballabio ha chiuso al terzo posto. Un appuntamento che ha saputo coniugare l’agonismo con il divertimento, coinvolgendo famiglie, volontari e allenatori in un clima di festa.

Il weekend successivo, a Olginate, è stata la volta della categoria Ragazzi. A sfidarsi sono state San Giuseppe Olginate, Premana e Orobia Robbiate. Anche in questo caso si è visto un buon livello tecnico e un forte spirito sportivo: a vincere è stata Premana, davanti ai padroni di casa dell’Olginate, con Orobia che ha chiuso al terzo posto. Partite combattute, giocate con grinta e correttezza, hanno animato il campo per l’intera giornata.

Per la categoria Allievi, invece, le iscrizioni sono state più limitate, con sole due squadre partecipanti: Lierna e San Marcellino. La partita, disputata come scontro diretto, ha visto un netto successo del San Marcellino, che ha superato gli avversari con un ampio 10‑1, dimostrando forza offensiva e buone trame di gioco.

La CSI Lecco Cup rappresenta ormai una tradizione consolidata e sentita, pensata come momento “ponte” tra l’estate e l’inizio delle attività stagionali. Per molte squadre, infatti, si tratta di un banco di prova utile per testare i progressi estivi, inserire nuovi giocatori e rinforzare lo spirito di gruppo. Al di là dei risultati, è il valore educativo dello sport a emergere in manifestazioni come questa, dove il rispetto, la collaborazione e il gioco di squadra diventano protagonisti.

Con la CSI Lecco Cup si apre così simbolicamente la nuova stagione sportiva 2025/2026, che vedrà migliaia di ragazzi e ragazze impegnati nei campionati provinciali di calcio, pallavolo e altri sport di squadra promossi dal Centro Sportivo Italiano.

RedSpo