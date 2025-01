CSI LECCO, PRIMA RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

LECCO – Torna pienamente operativo il CSI Lecco APS (Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale di Lecco APS) dopo l’assemblea elettiva dell’11 gennaio.

Si è infatti riunito nella serata di mercoledì 22 gennaio nella prima seduta, il nuovo consiglio direttivo guidato dal neoeletto presidente Pietro Gatto per effettuare in primis le nomine dei responsabili di area e la nomina dei consiglieri di presidenza.

La serata si è aperta con il saluto del consulente ecclesiastico don Andrea Mellera il quale ha ripreso il tema approfondito in assemblea elettiva: “Il segreto sta nel cuore capace di commuoversi, riusciremo a dare risposte grandi e vere, a prenderci cura dei nostri “atleti” ma soprattutto delle “persone” che ci sono affidate solo se lo faremo con il cuore.

Prendendoci cura della formazione psicologica e pedagogica oltre che di tutte le attenzioni pratiche gestionali riusciremo a far sì che il nostro sia vero sport, con al centro le persone ed in modo particolare i più piccoli. Per questo sarà decisivo puntare sulla formazione di tutti noi, oltre che di tutti i dirigenti e allenatori”

Nominato vicepresidente Giovanni Sala, che per la sua ultradecennale esperienza associativa affiancherà il presidente in questo mandato anche nel ruolo operativo di coordinare il lavoro tra segreteria, amministrazione e le diverse aree del Comitato. Riconfermati tutti i coordinatori di area:

Area segreteria: Elinca Leonini

Area amministrativa: Alessandra Corti

Area comunicazione: Stefano Lanfranchi

Area sportiva: Marco Monti

Area sportiva giovanile: Michele Mezzera

Arbitri e giudici: Stefano Brusadelli

Per l’area formazione il presidente ha ringraziato per il grande lavoro svolto il responsabile uscente Carlo Isacchi e conferito l’incarico per il prossimo mandato a Nadia Ferrari, maestro e giudice di karate ma con una lunga esperienza nell’insegnamento. Concordi tutti nel ribadire l’importanza della formazione a tutti i livelli e in special modo il Comitato dovrà puntare molto sui giovani, per fare in modo che l’associazione sappia rinnovarsi per garantire sempre continuità e rinnovamento.

Nominati anche i membri di presidenza che si affiancheranno al vicepresidente e ai responsabili di area per il lavoro operativo. “Vorrei che in presidenza ci fossero due giovani, ma che hanno già maturato una certa esperienza nella nostra associazione”, dichiara Pietro Gatto. Approvata quindi all’unanimità la nomina di Cletti Galli e Michele Mezzera.

Deliberato anche in merito alla nomina del Safeguarding officer, responsabile della tutela dei minori e della prevenzione alle discriminazioni. Questo ruolo è stato affidato a Silvia Sangalli che già da tempo collabora con il Comitato per i progetti di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Nei prossimi mesi si potenzierà ulteriormente il team di lavoro che affiancherà le società anche in questo ambito.

Sul finire della serata il consiglio ha già stilato l’agenda dei prossimi appuntamenti sportivi:

1-2 febbraio: 3ª prova trofeo polisportivo U8 (calcio e palla rilanciata);

2 febbraio: 2ª prova territoriale del Campionato Nazionale di tennis Tavolo – presso Palazzetto Istituto Maria Ausiliatrice (Lecco);

9 febbraio: 1ª prova territoriale del Campionato Nazionale Ginnastica Artistica – presso PalaUnimec (Arcore).