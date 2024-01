CULTURA CLASSICA: DUE NUOVE SERATE NEL MITO DI PROMETEO

LECCO – L’anno nuovo si inaugura per la AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica – delegazione di Lecco) con diverse novità, che mirano a un rapporto costruttivo e di contatto sempre più stretto con la comunità lecchese.

Le conferenze di gennaio e febbraio vedranno la partecipazione di docenti del Liceo Classico-Linguistico ‘Manzoni’ di Lecco, che si concentrano sul mito di Prometeo, in un dialogo interessante che incrocia competenze e discipline diverse. Si comincia venerdì 26 gennaio con “Prometeo incatenato: da Eschilo all’arte moderna”. In un percorso a due voci, Diana Perego (che insegna lettere al ‘Manzoni’ ed è anche docente di Spettacolo, Festa e Territorio all’Università degli Studi di Milano Bicocca) e Stefano Sacco (docente di greco e latino al liceo ‘Manzoni’) indagheranno il viaggio diacronico del titano Prometeo, dalla tragedia antica alla sua ricezione nelle arti figurative della modernità.

La tappa successiva, venerdì 9 febbraio, sarà tra le pagine delle letterature straniere: “Prometeo. Variazioni sul mito da J.W.Goethe a P.B.Shelley”, a cura di Liliana Passoni (docente di lingua e letteratura tedesca al ‘Manzoni’). Gli incontri, come sempre, sono liberi e gratuiti e si svolgeranno alle 21 presso l’Aula Magna del Liceo ‘Manzoni’ in via XI febbraio a Lecco. In tale occasione sarà anche possibile iscriversi, per chi vuole, alla AICC.

AICC informa inoltre che venerdì 19 gennaio è partito un corso di latino per adulti (le iscrizioni sono chiuse), tenuto da Massimiliano Sacchi (Liceo Classico ‘Manzoni’ di Lecco), che continua una iniziativa di alcuni anni fa fortemente voluta dalla compianta Elisabetta Ghislanzoni, colonna della AICC di Lecco. Alla base del corso c’è l’idea di riscoprire la lingua e la letteratura latina, ‘rispolverando’ conoscenze degli anni liceali: Cesare, Lucrezio, Cicerone e Orazio diventano compagni di viaggio per esplorare la bellezza.