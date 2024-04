CULTURA/IL GOLPE CILENO NELLE TAVOLE RITROVATE DI ALFREDO CHIAPPORI

BELLANO – Il programma primaverile de “Il bello dell’orrido” prosegue sabato 20 aprile con Cile 1973. Il golpe contro Allende nelle tavole di Punto Final (La Nave di Teseo, 2023) insieme a Marco Bechis e Sara Chiappori in dialogo con Armando Besio, curatore della rassegna. Il testo incrocia le strisce ritrovate di Punto Final, disegnate all’indomani del golpe da Alfredo Chiappori e pubblicate per la rivista Linus nel novembre del 1973 con le lettere ritrovate dal regista Marco Bechis in cui l’anziana zia Zizi raccontava ai famigliari trasferitisi in Italia la vita prima, durante e dopo il colpo di Stato.