CULTURA. UN MODERNO ‘FERMO E LUCIA’ E IL GOLPE CILENO ILLUSTRATO DA CHIAPPORI

LECCO – La Biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco, per la rassegna “1873-2023 Una città per Manzoni” ospita venerdì 17 novembre alle 17 la presentazione del libro “Il cuore in guerra” di Sara Magnoli, con illustrazioni di Riccardo Ambrosi. Il libro, edito da Pelledoca editore, è una rilettura liberamente ispirata e adattata in chiave moderna del “Fermo e Lucia” di Alessandro Manzoni, con una forte atmosfera noir. L’autrice, giornalista, laureata in lingue e letterature straniere moderne, vive a Varese e, con i suoi romanzi per ragazzi e per adulti, ha vinto numerosi premi.

Mentre si terrà sabato 18 novembre alle 18 al Palazzo delle Paure la presentazione di “Cile 1973 Il golpe contro Allende nelle tavole di Punto Final” con illustrazioni di Alfredo Chiappori, 20 tavole (16 delle quali furono pubblicate su “Linus” di novembre 1973), che a cinquant’anni dal ribaltamento a cura di Augusto Pinochet del governo democraticamente eletto solo 3 anni prima, ritornano arricchite da alcune opere inedite e dal racconto di Marco Bechis, nato in Cile da genitori europei e di cittadinanza argentina, a quei tempi in Italia per studiare.

Due testimonianze dirette dialogano tra dopo 50 anni dando vita a un racconto nuovo e diverso. A completare l’opera, curata da Sara Chiappori, che racconta il lavoro e la vita del padre, che all’epoca denunciò con le sue illustrazioni quello che era accaduto, facendo i nomi dei mandanti, oltre che degli esecutori, con una chiarezza e una lucidità encomiabili. Si trova anche un testo di Goffredo Fofi in ricordo del fumettista e illustratore lecchese.

La serata, introdotta dal vicesindaco di Lecco, assessore alla Cultura Simona Pizza, prevede preziosi interventi di interventi Sara Chiappori, curatrice del volume, e Marco Bechis, moderati da Gianfranco Colombo. Così l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Tanti gli appuntamenti promossi dal Simul e dalla nostra biblioteca, che prosegue con gli incontri di presentazione di libri con gli autori. L’appuntamento di venerdì in biblioteca, per la rassegna dedicata ai 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, si propone di avvicinare i giovani al suo capolavoro attraverso un libera reinterpretazione in chiave noir di “Fermo e Lucia”, mentre l’appuntamento di sabato al Palazzo delle Paure, alla presenza di Sara Chiappori, ci consente di evocare gli avvenimenti cileni di quel 1973, ma soprattutto riportare all’attenzione del pubblico lecchese le tavole illustrate in quella occasione da Alfredo Chiappori, che l’Amministrazione comunale ha già omaggiato all’interno del progetto “Terra fertile”. Un’occasione anche per ripercorrere la storia di un paese e il suo legame con la città di Lecco, testimoniato dalla cittadinanza onoraria conferita a Luis Sepulveda nel 2015. Due appuntamenti per valorizzare dunque e promuovere al cultura e l’arte del nostro territorio”.

Per la presentazione di venerdì è gradita la prenotazione, possibile utilizzando il QR Code presente sulla locandina che porta a questo collegamento (https://forms.office.com/e/UgaR0fWZRz) o contattando la biblioteca all’indirizzo biblioteca@comune.lecco.it o al numero 0341 481123.