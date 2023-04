LECCO – Era il 1997 quando alcuni genitori di studenti uscenti dal corso musicale della Scuola Secondaria di Secondo Grado Stoppani promuovono la formazione di un’associazione senza scopo di lucro per la creazione di un’orchestra giovanile diretta dai docenti di strumento amati dai ragazzi. È il maggio 1998 quando nasce ufficialmente l’“Associazione Stoppani In Musica” con l’impegno di quattro docenti storici di strumento Marina Pomarico, Mauro Piccitto, Elena Tartara e Maurizio Fasoli.

È l’inizio di una storia musicale che dura da venticinque anni. L’entusiasmo, la professionalità e l’impegno dei docenti ha portato negli anni l’orchestra a diventare un importante riferimento per l’ambiente musicale giovanile del territorio, raggiungendo significativi obiettivi, tra cui l’incisione del cd “Come un concerto” e ottenendo importanti riconoscimenti, tra gli altri, in occasione del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia, quello di Gruppo di Musica Popolare ed Amatoriale di Interesse Nazionale da parte del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

L’ensemble è da sempre una grande famiglia, dove ciascun individuo del gruppo contribuisce con il cuore e la passione alla vita dell’associazione. Nell’associazione ci sono ragazzi che suonano da oltre 20 anni, uomini e donne che hanno fatto dell’esperienza della “Stoppani In Musica” una piccola parte della loro vita. Oggi l’associazione è costituita da un gruppo vario di strumenti: flauti traversi, violini, trombe, tromboni, sax, chitarre, percussioni e pianoforti, con un numero variabile di musicisti, che, ad oggi, grazie ad uno splendido passa parola tra i ragazzi, ha raggiunto la quota di 43 elementi tra i 13 e i 35 anni di età e ha fatto proprio un repertorio musicale vivacissimo che spazia tra le più belle colonne sonore, musiche pop, rock, jazz e non solo.

In questi anni, l’associazione ha intessuto importanti relazioni con il territorio e oltre Provincia, impegnandosi in concerti di grande valore sociale, sostenendo l’attività di molte associazioni benefiche, tra le altre l’Avis e il Comitato Maria Letizia Verga, e di grande impatto sociale, partecipando ad importanti anteprime cinematografiche presso il Multiplex Arcadia di Melzo, tra i più importanti a livello internazionale.

Questo maggio l’Associazione vuole festeggiare i suoi 25 anni di splendida attività in una coinvolgente serata musicale che ripercorrerà la vita dell’associazione, riproponendo i brani storici, fino al più nuovo repertorio pop-rock e legato ai film del Marvel Cinematic Universe. Direttori, ragazzi musicisti, consiglieri e genitori sono pronti ad accogliere tuti quanti hanno conosciuto e collaborato con l’Associazione, quanti l’hanno sostenuta, quanti le hanno voluto bene e quanti volessero godere del vivace repertorio.

La “Stoppani In Musica” sta aspettando i suoi ragazzi musicisti che non fanno più parte dell’organico per una reunion musicale in cui rimettersi in gioco. Quanti avessero piacere possono contattare l’associazione alla mail stoppaniinmusica@gmail.com.

L’appuntamento è per sabato 13 maggio al teatro Cenacolo Francescano di Lecco alle 21 per questa festa musicale di ricordi.